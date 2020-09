«Zanardi migliora Sono sicuro che saprà inventarsi qualcosa con quello che gli è rimasto»

(Di sabato 19 settembre 2020) A tre mesi dal terribile incidente che ha portato Alexin terapia intensiva e ad una serie di operazioni al cervello, a La Stampa parla il suo medico sportivo, e grande amico, Claudio Costa, che gli ha fatto visita ultimamente., infatti, da qualche settimana non è più sedato, respira da solo e può anche ricevere delle visite. «Ha iniziato la fisioterapia neurologica che in medicina è quella fase in cui si aspettano le sorprese e i miracoli. Ho vistomenti, dà risposte agli stimoli, stringe le dita, gli stanno rieducando la testa. Ha un fisico da fantascienza e una mente straordinaria, lo so che questa volta si parla del cervello, mache lui sapràcon ...

Sono passati tre mesi dal grave incidente del quale è rimasto vittima Alex Zanardi in provincia di Siena. Si trovava in strada con il suo handbike quando - perso il controllo - è finito contro un auto ...In attesa di buone notizie sulle condizioni di salute di Alex Zanardi, stanno trapelando le prime notizie sulla perizia effettuata sulla handbike guidata dal campione paralimpico in quel drammatico 19 ...BMW Italia sarà al fianco di Obiettivo3 per la presentazione del nuovo progetto “Obiettivo 3athlon”. Nell’ambito della crescita sportiva e dell’apertura verso nuove discipline, Obiettivo3 si tuffa a c ...