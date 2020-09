Zagrebelsky: "Le ragioni del No non stanno in piedi" (Di sabato 19 settembre 2020) Taglio lineare, vulnus di rappresentanza, peso dei territori, governabilità, antipolitica. “Ecco perché molte ragioni del No non stanno in piedi”. Il costituzionalista Gustavo Zagrebelsky in un’intervista a “Il Fatto Quotidiano” smonta le cosiddette “ragioni del No” nel referendum di domenica e lunedì. “Il ‘taglio’ dei parlamentari sarebbe malfatto perché ‘lineare’. Quante volte l’abbiamo sentito dire? Premesso che non mi piace sentire il linguaggio triviale di chi parla di tagli di poltrone, mi vien da dire: meglio forse un taglio cubico o sferico?”. Sul rischio di creare un vulnus di rappresentanza: “Riducendo i numeri, si alza implicitamente la soglia per accedere al seggio ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 settembre 2020) Taglio lineare, vulnus di rappresentanza, peso dei territori, governabilità, antipolitica. “Ecco perché moltedel No nonin”. Il costituzionalista Gustavoin un’intervista a “Il Fatto Quotidiano” smonta le cosiddette “del No” nel referendum di domenica e lunedì. “Il ‘taglio’ dei parlamentari sarebbe malfatto perché ‘lineare’. Quante volte l’abbiamo sentito dire? Premesso che non mi piace sentire il linguaggio triviale di chi parla di tagli di poltrone, mi vien da dire: meglio forse un taglio cubico o sferico?”. Sul rischio di creare un vulnus di rappresentanza: “Riducendo i numeri, si alza implicitamente la soglia per accedere al seggio ...

Il 23 agosto su Repubblica, Gustavo Zagrebelsky ha concluso così un suo articolo sul referendum: “Alla fine si deciderà per ragioni che hanno poco a che fare con quelle propriamente costituzionali: fa ...

La voce dei padroni squilla forte e chiara a edicole unificate. “No”, dice il Sole 24 Ore (Confindustria). “No”, tuonano Repubblica, Stampa, Espresso, Secolo XIX, Huffington Post e giornali locali Fin ...

