Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBREORE 13:20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI E CONTINUANO I DISAGI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN USCITA DALLA CAPITALE TRAFFICO SOSTENUTO ANCHE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE LATINA CODE ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE TRA VIA DI SANTA FUMIA E CECCHINA IN DIREZIONE APRILIA SULLA VIA APPIA SI STA IN CODA TRA CIAMPINO ED IL BIVIO CON LA VIA NETTUNENSE E PIU’ AVANTI NEL CENTRO ABITATO DI ALBANO LAZIALE CHIUDIAMO RAMMENTANDO AGLI UTENTI CHE LA LINEA TERMINI – CENTOCELLE È NUOVAMENTE ATTIVA DA OGGI MA AL MOMENTO SONO DEVIATE LE LINEE BUS 105 E ...