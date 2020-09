Trofeo Gamper, i convocati del Barcellona: fuori Vidal e Suarez (Di sabato 19 settembre 2020) Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha scelto i convocati per l’imminente Trofeo Gamper. Questa sera i blaugrana sfideranno l’Elche, ma dovranno farlo senza le presenze di Luis Suarez e Arturo Vidal. Il primo è fuori dal progetto tecnico, come noto, mentre il secondo dovrebbe presto approdare all’Inter. C’è invece Miralem Pjanic che può fare il proprio esordio con la nuova maglia. Di seguito la lista completa. 📋 CONVOCATÒRIA🏆 Trofeu Joan Gamper @EstrellaDammCat 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/O86zi4cLAQ — FC Barcelona (@FCBarcelona cat) September 19, 2020 Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Ronald Koeman, tecnico del, ha scelto iper l’imminente. Questa sera i blaugrana sfideranno l’Elche, ma dovranno farlo senza le presenze di Luise Arturo. Il primo èdal progetto tecnico, come noto, mentre il secondo dovrebbe presto approdare all’Inter. C’è invece Miralem Pjanic che può fare il proprio esordio con la nuova maglia. Di seguito la lista completa. 📋 CONVOCATÒRIA🏆 Trofeu Joan@EstrellaDammCat 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/O86zi4cLAQ — FC Barcelona (@FCBarcelona cat) September 19, 2020

