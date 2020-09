Napoli | i convocati di Gattuso per il Parma | non c’è Milik

(Di sabato 19 settembre 2020) In vista della gara di domani all’ora di pranzo, Gennaronel pomeriggio ha diramato la lista dei. Questi gli uomini chiamati per la trasferta di, fuoriormai prossimo a vestire la maglia della Roma. Portieri: Meret, Ospina, ContiniDifensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario RuiCentrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, ZielinskiAttaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano. Idi #https://t.co/XgsTZg4Q0a #ForzaSempre pic.twitter.com/fWJUY18AsZ — Official SSC(@ssc) September 19, 2020 Foto: twitterL'articolo, ...

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Parma. Escluso Milik, sempre più vicino al trasferimento alla Roma.