Lazio-Benevento, 0-0 nel derby tra gli Inzaghi (Di sabato 19 settembre 2020) Finisce 0-0 l’ultima amichevole stagionale per Lazio e Benevento. Nel derby tra gli Inzaghi, da una parte Simone e dall’altra Pippo non si va oltre lo 0-0 con le due squadre che non si fanno male aspettando l’esordio in campionato mentre Fiorentina e Torino sono già scese in campo nel corso della prima giornata. Una gara a ritmi lenti, ma non sono mancate le occasioni da gol tra le due squadre che hanno provato a farsi male senza però riuscirsi. Foto: twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 settembre 2020) Finisce 0-0 l’ultima amichevole stagionale per. Neltra gli, da una parte Simone e dall’altra Pippo non si va oltre lo 0-0 con le due squadre che non si fanno male aspettando l’esordio in campionato mentre Fiorentina e Torino sono già scese in campo nel corso della prima giornata. Una gara a ritmi lenti, ma non sono mancate le occasioni da gol tra le due squadre che hanno provato a farsi male senza però riuscirsi. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GoalItalia : Inzaghi ?? Inzaghi #LazioBenevento si gioca in famiglia ???? ???? [@VittoRoto] - sportli26181512 : Gli Inzaghi non si fanno male: Lazio-Benevento è 0-0. Ma sorride solo Pippo: Gli Inzaghi non si fanno male: Lazio-B… - bncalcio : Lazio-Benevento 0-0 - CalcioWeb : Amichevoli Serie A: l'#Inter si diverte col Pisa, #Lazio-Benevento senza reti - - Noibiancocelest : Lazio-Benevento, Patric: “Il risultato conterà dalla prossima settimana e noi saremo pronti” -