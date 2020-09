Inter, Godin-Cagliari è la chiave per l’arrivo di Arturo Vidal (Di sabato 19 settembre 2020) L’imminente passaggio di Diego Godin al Cagliari spiana la strada all’Inter per definire l’ingaggio di Arturo Vidal dal Barcellona. Lunedì giornata decisiva Diego Godin al Cagliari chiave di svolta per Arturo Vidal all’Inter. Si intensificano le manovre in casa nerazzurra sia dal punto di vista delle entrate che delle uscite. Sembra essersi sbloccata definitivamente la trattativa per il passaggio del difensore uruguaiano in Sardegna: dopo una serie di intoppi, l’intesa sarebbe stata raggiunta per un ingaggio da 3 milioni di euro per due anni, più opzione per il terzo e la buonuscita contrattuale da parte dell’Inter. L’inizio della ... Leggi su zon (Di sabato 19 settembre 2020) L’imminente passaggio di Diegoalspiana la strada all’per definire l’ingaggio didal Barcellona. Lunedì giornata decisiva Diegoaldi svolta perall’. Si intensificano le manovre in casa nerazzurra sia dal punto di vista delle entrate che delle uscite. Sembra essersi sbloccata definitivamente la trattativa per il passaggio del difensore uruguaiano in Sardegna: dopo una serie di intoppi, l’intesa sarebbe stata raggiunta per un ingaggio da 3 milioni di euro per due anni, più opzione per il terzo e la buonuscita contrattuale da parte dell’. L’inizio della ...

