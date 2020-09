Il punto debole di Erdogan (Di sabato 19 settembre 2020) Una politica aggressiva impone la Turchia in Libia e nel Mediterraneo. Ma nel Paese l'emergenza Covid ha accelerato una crisi fortissima, con l'economia in frenata del 10% e la disoccupazione che tocca il 30%. Per il «sultano», che ha bisogno di stabilità finanziaria e investimenti stranieri, la gestione del potere diventa ora molto più complicata.C'è un'insegna che da mesi accoglie chi arriva nel nuovo e avveniristico aeroporto di Istanbul. Invita gli stranieri a investire almeno 250 mila dollari in Turchia, per esempio con l'acquisto di immobili, per ottenere la cittadinanza. La pubblicità è in inglese e in arabo, segno che la Mezzaluna punta soprattutto ai soldi dei Paesi del Golfo, con i quali Ankara si sta legando a doppio filo, sperando di evitare una crisi economica che avrebbe proporzioni devastanti. Ma i passeggeri sono ... Leggi su panorama (Di sabato 19 settembre 2020) Una politica aggressiva impone la Turchia in Libia e nel Mediterraneo. Ma nel Paese l'emergenza Covid ha accelerato una crisi fortissima, con l'economia in frenata del 10% e la disoccupazione che tocca il 30%. Per il «sultano», che ha bisogno di stabilità finanziaria e investimenti stranieri, la gestione del potere diventa ora molto più complicata.C'è un'insegna che da mesi accoglie chi arriva nel nuovo e avveniristico aeroporto di Istanbul. Invita gli stranieri a investire almeno 250 mila dollari in Turchia, per esempio con l'acquisto di immobili, per ottenere la cittadinanza. La pubblicità è in inglese e in arabo, segno che la Mezzaluna punta soprattutto ai soldi dei Paesi del Golfo, con i quali Ankara si sta legando a doppio filo, sperando di evitare una crisi economica che avrebbe proporzioni devastanti. Ma i passeggeri sono ...

Emanuela_Corda : ???? #ZEROSCUSE PER I #VIGLIACCHI. Se prendi a calci e pugni una persona più debole fino ad ammazzarla con l’aggravan… - SoniaLaVera : RT @panorama_it: Una politica aggressiva impone la Turchia in Libia e nel Mediterraneo. Ma l'emergenza Covid ha accelerato una crisi fortis… - panorama_it : Una politica aggressiva impone la Turchia in Libia e nel Mediterraneo. Ma l'emergenza Covid ha accelerato una crisi… - gplpg : @KSport24 @SkySport Andy Roddick è stato numero 1 del ranking mondiale con un rovescio peggiore di quello di Berre… - DebbyR96 : RT @BabiCa19: #CanYaman che bacia molto spontaneamente le mani di #DemetÖzdemir rimarrà sempre il mio punto debole.. un gesto così intimo n… -

Ultime Notizie dalla rete : punto debole Il punto debole di Erdogan Panorama Referendum, le deboli ragioni del sì e del no: indecisi convinti

È difficile non iscriversi al grande partito degli indecisi verso il referendum sul taglio dei parlamentari. Sono deboli sia le ragioni del sì che quelle del no. Si può essere scettici sul fatto che r ...

Supercoppa UEFA: De Jong sulla marcia verso Budapest

Dopo aver mantenuto una media gol incredibile nelle cinque stagioni al PSV Eindhoven, Luuk de Jong ha faticato un po' di più dal trasferimento al Siviglia, in Spagna lo scorso anno. Tuttavia il centra ...

Tornare in forma: gli esercizi e l’allenamento giusto per ogni tipo di fisico

C’è chi ha un accumulo di grasso sulla pancia, chi su cosce e glutei, chi invece ha un fisico longilineo. Ognuno è diverso, ha i propri punti forti e, ahimè, anche qualche punto debole. E quando si pa ...

È difficile non iscriversi al grande partito degli indecisi verso il referendum sul taglio dei parlamentari. Sono deboli sia le ragioni del sì che quelle del no. Si può essere scettici sul fatto che r ...Dopo aver mantenuto una media gol incredibile nelle cinque stagioni al PSV Eindhoven, Luuk de Jong ha faticato un po' di più dal trasferimento al Siviglia, in Spagna lo scorso anno. Tuttavia il centra ...C’è chi ha un accumulo di grasso sulla pancia, chi su cosce e glutei, chi invece ha un fisico longilineo. Ognuno è diverso, ha i propri punti forti e, ahimè, anche qualche punto debole. E quando si pa ...