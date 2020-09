Guida pericolosa e rischi connessi: si può denunciare? (Di sabato 19 settembre 2020) Guida pericolosa e rischi connessi: si può denunciare? La Guida pericolosa è un tipico esempio di come non ci si deve comportare mentre si percorre un tratto di strada con il proprio mezzo a motore. Infatti, spingere al massimo l’acceleratore, e ben oltre i limiti di velocità, oppure Guidare con un occhio (se non due) intento a guardare sullo schermo dello smartphone, sono certo circostanze che non trovano giustificazione nel Codice della Strada. Ebbene, in casi come questi, ed in tanti altri di Guida pericolosa o spericolata, è possibile tutelarsi e fare denuncia? Quale tipo di responsabilità è in gioco per chi non rispetta le regole della Guida corretta ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 19 settembre 2020): si può? Laè un tipico esempio di come non ci si deve comportare mentre si percorre un tratto di strada con il proprio mezzo a motore. Infatti, spingere al massimo l’acceleratore, e ben oltre i limiti di velocità, oppurere con un occhio (se non due) intento a guardare sullo schermo dello smartphone, sono certo circostanze che non trovano giustificazione nel Codice della Strada. Ebbene, in casi come questi, ed in tanti altri dio spericolata, è possibile tutelarsi e fare denuncia? Quale tipo di responsabilità è in gioco per chi non rispetta le regole dellacorretta ...

