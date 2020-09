Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser | ‘scoppia’ l’amore | “Vi completate”

(Di sabato 19 settembre 2020)edsembrano aver ritrovato il vero amore dopo mesi difficili e tante incomprensioni finalmente messe alle spalle La loro relazione è stata tra le più chiacchierate dell’estate. Con quella che sembrava essere una rottura definitiva per la delusione dei fan che stravedevano per loro. Invece alla fine ha trionfato l’amore che … L'articoloed, ‘scoppia’ l’amore: “Vi completate” proviene da leggilo.org.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, c'è la foto del bacio che certifica il ritorno dell'amore. I due stanno trascorrendo una weekend di passione in un grand hotel di lusso del lago di Como e hanno prov ...