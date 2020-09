Capone “I rider vogliono rimanere lavoratori autonomi” (Di sabato 19 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “I rider, soprattutto quelli che lo fanno in maniera continuativa, vogliono rimanere lavoratori autonomi, garantiti nei diritti ma fondamentalmente autonomi: è la loro esigenza”. Così Paolo Capone, segretario generale Ugl, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia di stampa Italpress, parla dell’accordo tra AssoDelivery e Unione Generale del Lavoro per il primo Contratto Collettivo Nazionale dei rider.“Di fronte al nulla che c’era – ha detto Capone – Ugl ha ascoltato i rider, ha chiamato le controparti datoriali e ha creato un quadro di riferimento che prevede, rispetto al passato, diritti esigibili: avere dieci euro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “I, soprattutto quelli che lo fanno in maniera continuativa,autonomi, garantiti nei diritti ma fondamentalmente autonomi: è la loro esigenza”. Così Paolo, segretario generale Ugl, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia di stampa Italpress, parla dell’accordo tra AssoDelivery e Unione Generale del Lavoro per il primo Contratto Collettivo Nazionale dei.“Di fronte al nulla che c’era – ha detto– Ugl ha ascoltato i, ha chiamato le controparti datoriali e ha creato un quadro di riferimento che prevede, rispetto al passato, diritti esigibili: avere dieci euro ...

CorriereCitta : Capone “I rider vogliono rimanere lavoratori autonomi” - MetaSociale : L'EDITORIALE DEL SEGRETARIO GENERALE FRANCESCO PAOLO CAPONE - Slipz68479947 : RT @ItalCom_: #CCNL ai #Rider - Paolo Capone Segretario Generale Ugl dichiara - Abbiamo dato il via a un cambiamento epocale perché per la… - slice35031573 : RT @ItalCom_: #CCNL ai #Rider - Paolo Capone Segretario Generale Ugl dichiara - Abbiamo dato il via a un cambiamento epocale perché per la… - lucio_massardo : RT @ItalCom_: #CCNL ai #Rider - Paolo Capone Segretario Generale Ugl dichiara - Abbiamo dato il via a un cambiamento epocale perché per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Capone rider Capone “I rider vogliono rimanere lavoratori autonomi” Il Tempo Capone "I rider vogliono rimanere lavoratori autonomi"

ROMA (ITALPRESS) - "I rider, soprattutto quelli che lo fanno in maniera continuativa, vogliono rimanere lavoratori autonomi, garantiti nei diritti ma fondamentalmente autonomi: é la loro esigenza". Co ...

Rider, ecco il primo Contratto Collettivo: 10 euro all’ora

Quello firmato da Assodelivery e dal sindacato Ugl è il primo contratto collettivo nazionale d’Europa dedicato alla categoria dei fattorini del food delivery: paga oraria minima ma anche indennità per ...

Assodelivery e Ugl firmano primo contratto rider in Europa

(Teleborsa) – Un tema, quello della tutela dei rider, che specie nell’ultimo periodo ha occupato un posto centrale nel dibattito. E proprio in quest’ottica oggi si registra un gigantesco passo in avan ...

ROMA (ITALPRESS) - "I rider, soprattutto quelli che lo fanno in maniera continuativa, vogliono rimanere lavoratori autonomi, garantiti nei diritti ma fondamentalmente autonomi: é la loro esigenza". Co ...Quello firmato da Assodelivery e dal sindacato Ugl è il primo contratto collettivo nazionale d’Europa dedicato alla categoria dei fattorini del food delivery: paga oraria minima ma anche indennità per ...(Teleborsa) – Un tema, quello della tutela dei rider, che specie nell’ultimo periodo ha occupato un posto centrale nel dibattito. E proprio in quest’ottica oggi si registra un gigantesco passo in avan ...