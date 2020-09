Barbara D’Urso seducente, abito microscopico e scollatura infinita. I fan: Vergognati! (Di sabato 19 settembre 2020) Babrara D’Urso incanta il web con uno scatto mozzafiato Barbara D’Urso continua a riscuotere consensi con i suoi programmi televisivi. Bella, affascinante e sopratutto molto amata dal pubblico, Barbara è senza dubbio una delle donne più desiderate nel mondo dello spettacolo. Oltre ad essere seguita in tv, è molto seguita anche sui social, e spesso, proprio sui suoi account regala scatti mozzafiato che la ritraggono nel quotidiano. Anche nelle scorse look meraviglioso, la bella Carmelita ha voluto strafare, mandando in tilt praticamente tutti i suoi fan. Possiamo indubbiamente parlare di un’immagine ‘bollente’ della conduttrice televisiva, che riesce a tenere incollati i suoi ammiratori non soltanto davanti al piccolo schermo, ma anche al pc o smartphone. Barbara D’Urso ... Leggi su controcopertina (Di sabato 19 settembre 2020) Babrara D’Urso incanta il web con uno scatto mozzafiatoD’Urso continua a riscuotere consensi con i suoi programmi televisivi. Bella, affascinante e sopratutto molto amata dal pubblico,è senza dubbio una delle donne più desiderate nel mondo dello spettacolo. Oltre ad essere seguita in tv, è molto seguita anche sui social, e spesso, proprio sui suoi account regala scatti mozzafiato che la ritraggono nel quotidiano. Anche nelle scorse look meraviglioso, la bella Carmelita ha voluto strafare, mandando in tilt praticamente tutti i suoi fan. Possiamo indubbiamente parlare di un’immagine ‘bollente’ della conduttrice televisiva, che riesce a tenere incollati i suoi ammiratori non soltanto davanti al piccolo schermo, ma anche al pc o smartphone.D’Urso ...

QuiMediaset_it : Giancarlo Scheri, direttore #Canale5: 'Un pomeriggio e una serata di emozioni e leggerezza, come solo Barbara d'Urs… - pragiora : #inclusione #disabilità #scuola @AzzolinaLucia Domenica scorsa. Faccio zapping. Passo su Canale 5 e mi imbatto negl… - tormentony : RT @stanzaselvaggia: Perché su Barbara D’Urso ha ragione Lucio Presta. E perché Mediaset, in un momento così delicato, avrebbe dovuto punta… - ciro95550026 : CHI HA MESSO ALFONSO SIGNORINI AL #GFVIP #gfvip2020?? CHIII? AVREI PREFERITO ILARY BLASI O BARBARA D’URSO - FarioliMatilde : RT @Maria25760009: COMUNQUE BARBARA D'URSO È SEMPRE PRESENTE IN QUALUNQUE PROGRAMMA MEDIASET #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso «X Factor» senza pubblico, ritorno alla dimensione più intima Corriere della Sera