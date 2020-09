Assalto al Bancomat Colpite nella notte San Daniele del Friuli e Romans d’Isonzo

Leggi su udine20

(Di sabato 19 settembre 2020) Due sportellisono stati fatti esplodereinVenezia Giulia. Secondo quanto si è appreso, ad operare sarebbe stata una stessa banda, che si è mossa a bordo di una berlina scura. I banditi sono entrati in azione prima a Sandele quindi ad’Isonzo. In entrambi i casi hanno usato , esplosivo per impossessarsi della cassaforte del dispositivo. Ingenti i danni alle strutture delle due banche, entrambe di credito cooperativo, che sono state assaltate. Ancora in corso la conta della refurtiva, ma si stima che il furto ammonti a circa 30.000 euro.Indagini sono state avviate da parte dei Carabinieri che stanno visionando le telecamere di videosorveglianza. Si tratta ...