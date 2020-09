Ascolti TV 18 settembre 2020 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di sabato 19 settembre 2020) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, venerdì 18? Sui canali Rai,, sono andati in onda Tale e Quale Show (Rai 1), N.C.I.S. (Rai 2), Beata ignoranza (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Grande Fratello Vip (Canale 5), Freedom (Italia 1) e Quarto Grado (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di18, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul palinsesto. ...

team_world : Riassunto di questo 11 settembre: •Icarus Falls di Zayn ha raggiunto i 2 miliardi di ascolti su Spotify????… - Teleblogmag : Ascolti tv 18 settembre: serata vinta da Tale e quale show, in calo Gf Vip 5 - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Tale e Quale Show, Grande Fratello Vip | Dati Auditel 18 settembre 2020 - raspa90 : RT @tvblogit: Ascolti tv venerdì 18 settembre 2020 - SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 18 settembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti settembre

Il governatore uscente: Regione in bilico perché dopo di me il Pd ha pensato a un anno zero, non ha costruito alleanze ed è stato lontano dai luoghi della crisi Arriva rilassato e un po’ abbronzato, i ...Tale e Quale Show di Carlo Conti si è aggiudicato la sfida degli ascolti tv di venerdì 18 settembre 2020. La prima puntata della decima edizione del varietà di Rai Uno è stata seguita da 3.524.000 tel ...La Spezia – L'inchiesta sul boom di contagi Covid accelera all'improvviso. Ieri pomeriggio è stato interrogato in Procura Mino Orlandi, il dirigente Asl a capo della task force creata per contenere la ...