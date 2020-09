Your Name: Lee Isaac Chung regista e sceneggiatore della versione live-action (Di venerdì 18 settembre 2020) Il film animato Your Name avrà un adattamento live-action prodotto da Bad Robot e Paramount, e Lee Isaac Chung si occuperà della sceneggiatura e della regia. Your Name, il film animato giapponese, avrà un remake live-action e Lee Isaac Chung sarà sceneggiatore e regista del progetto prodotto da Paramount e Bad Robot. La prima bozza dello script è stata firmata da Emily V. Gordon e in precedenza da Eric Heisserer. J.J. Abrams sarà il produttore della nuova versione di Your Name. in collaborazione con Genki ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020) Il film animatoavrà un adattamentoprodotto da Bad Robot e Paramount, e Leesi occuperàsceneggiatura eregia., il film animato giapponese, avrà un remakee Leesaràdel progetto prodotto da Paramount e Bad Robot. La prima bozza dello script è stata firmata da Emily V. Gordon e in precedenza da Eric Heisserer. J.J. Abrams sarà il produttorenuovadi. in collaborazione con Genki ...

