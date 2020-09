Va a letto con il fidanzato della figlia: il motivo vi farà inorridire “così lei non potrà…” (Di venerdì 18 settembre 2020) Una mamma fuori dagli schemi: prima minaccia il fidanzato della figlia, poi fa se**o con lui (appena diciottenne). Dov’è successo? Nella pacifica provincia di Alessandria! La figlia di 14 anni si era fidanzata con un ragazzo di 18. La donna, allora trentaseienne, non aveva nulla in contrario. Un giorno però li vede in atteggiamenti intimi e, anziché indignarsi o preoccuparsi per la giovane età della figlia, decide di minacciare il ragazzo. “O lo fai con me oppure non la vedi più”, gli avrebbe detto. Così, dopo diverse minacce, il ragazzo ha ceduto e ha cominciato ad avere rapporti con la mamma della sua fidanzata. Un triangolo amoroso decisamente disgustoso, finito oggi con la condanna ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 18 settembre 2020) Una mamma fuori dagli schemi: prima minaccia il, poi fa se**o con lui (appena diciottenne). Dov’è successo? Nella pacifica provincia di Alessandria! Ladi 14 anni si era fidanzata con un ragazzo di 18. La donna, allora trentaseienne, non aveva nulla in contrario. Un giorno però li vede in atteggiamenti intimi e, anziché indignarsi o preoccuparsi per la giovane età, decide di minacciare il ragazzo. “O lo fai con me oppure non la vedi più”, gli avrebbe detto. Così, dopo diverse minacce, il ragazzo ha ceduto e ha cominciato ad avere rapporti con la mammasua fidanzata. Un triangolo amoroso decisamente disgustoso, finito oggi con la condanna ...

Guido_Rescio : @RamaTrash8 Ho voglia di andarci a parte il nostro numero è rimasto lo stesso con Proust e in ordine di tempo per t… - OnGiada : RT @ItsLuca17: Ho voglia di dormire con qualcuno. Non sessualmente, semplicemente stare con qualcuno a letto e addormentarmi sapendo di ave… - sergiozuppante : @casterry1 @ilgiornale Tu hai cento anni ????quindi ragioni con quello che hai letto e se hanno scritto quello che gli faceva comodo!!!!! - VincentTenebre : Con i ragazzi in combattimento una maschera di sangue con le ragazze nel letto una maschera di sfaccimma - myjesysheart : Ho letto su tiktok che un professore ci ha provato con la sua studentessa e sono andati a letto insieme. Anche se l… -