Un volo di sette ore verso il nulla: in 10 minuti i biglietti sono andati tutti esauriti, nonostante il prezzo (Di venerdì 18 settembre 2020) Un “volo verso il nulla”. È quanto si è inventata la compagnia aerea australiana Quantas, che ha lanciato un volo senza nessuna destinazione. Come è possibile, vi chiederete. Ebbene, si tratta di un viaggio in aereo che si svolge esclusivamente per lo scopo del viaggio, non per raggiungere una meta. Insomma, si sale a bordo e ci si gode un volo panoramico di sette ore sui luoghi simbolo dell’Australia. Una trovata che è piaciuta molto agli australiani visto che in appena dieci minuti tutti i biglietti sono andati esauriti. “È probabilmente il volo più venduto nella storia di Qantas“, ha detto un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Un “il”. È quanto si è inventata la compagnia aerea australiana Quantas, che ha lanciato unsenza nessuna destinazione. Come è possibile, vi chiederete. Ebbene, si tratta di un viaggio in aereo che si svolge esclusivamente per lo scopo del viaggio, non per raggiungere una meta. Insomma, si sale a bordo e ci si gode unpanoramico diore sui luoghi simbolo dell’Australia. Una trovata che è piaciuta molto agli australiani visto che in appena dieci. “È probabilmente ilpiù venduto nella storia di Qantas“, ha detto un ...

