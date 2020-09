Tumori: Mater Olbia in campo con 'Race for the Cure', visite ed esami (Di venerdì 18 settembre 2020) Olbia, 18 set. (Adnkronos Salute) - Mater Olbia scende in campo al fianco delle 'Donne in rosa', sostenendo le attività di Komen Italia in Sardegna e dedicando un intero weekend alla prevenzione femminile attraverso esami ed incontri individuali a supporto della Race for the Cure 2020, lo straordinario evento Web organizzato dalla Fondazione Susan G Komen per la lotta ai Tumori del seno che si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia e in altri 22 paesi europei. In particolare, nella giornata di domenica 27 settembre, Mater Olbia Hospital apre le porte alle donne del territorio all'insegna della cura e della prevenzione dei Tumori del seno. Un team multidisciplinare coordinato dal Polo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020), 18 set. (Adnkronos Salute) -scende inal fianco delle 'Donne in rosa', sostenendo le attività di Komen Italia in Sardegna e dedicando un intero weekend alla prevenzione femminile attraversoed incontri individuali a supporto dellafor the2020, lo straordinario evento Web organizzato dalla Fondazione Susan G Komen per la lotta aidel seno che si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia e in altri 22 paesi europei. In particolare, nella giornata di domenica 27 settembre,Hospital apre le porte alle donne del territorio all'insegna della cura e della prevenzione deidel seno. Un team multidisciplinare coordinato dal Polo ...

Tumore al seno, visite gratuite al Mater Olbia

Tumori, Mater Olbia in campo con 'Race for the Cure'

