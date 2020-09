Traffico Roma del 18-09-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione contratti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra via Pontina via Tuscolana si lamenta anche in interna tra Cassia bis e Salaria trafficata via Salaria con allenamenti tra via dei Prati Fiscali all’aeroporto dell’Urbe in direzione del grande raccordo anulare sulla tangenziale si lamenta tra viale di Tor di Quinto e via Salaria è ancora tra via dei Monti Tiburtini e lo svincolo per La 24 su tutto verso San Giovanni trasporti proseguo Stoppa la circolazione lungo la ferrovia termini Centocelle a causa della chiusura per problemi alle condotte idriche di Piazza della Marranella chiuse via casino tra via Capua Piazza della Marranella in direzione centro via di Acqua Bullicante tra via Policastro a via della Marranella In entrambe le carreggiate e via Lavico tra via Policastro e via Casilina per i ...