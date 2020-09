Toloi: «Non vediamo l’ora di giocare di nuovo la Champions. Sullo scudetto…» (Di venerdì 18 settembre 2020) Rafael Toloi ha parlato sulle colonne dell’Eco di Bergamo della stagione che sta per iniziare dell’Atalanta. Le sue parole Rafael Toloi ha parlato sulle pagine dell’Eco di Bergamo della stagione che sta per iniziare dell’Atalanta. Le sue parole. SCUDETTO – «Lo scudetto? Non ne parliamo, vedremo dove saremo a 10-15 gare dalla fine. Champions – «Sicuramente non vediamo l’ora di rigiocare in Champions League, farlo a Bergamo sarà più bello e un vantaggio. La stagione appena trascorsa non è una responsabilità, ma porta grande entusiasmo: stiamo lavorando per un’altra grande annata. Rivincita col Psg? Siamo pronti a giocare contro chiunque. Ora dobbiamo pensare al Torino e sappiamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Rafaelha parlato sulle colonne dell’Eco di Bergamo della stagione che sta per iniziare dell’Atalanta. Le sue parole Rafaelha parlato sulle pagine dell’Eco di Bergamo della stagione che sta per iniziare dell’Atalanta. Le sue parole. SCUDETTO – «Lo scudetto? Non ne parliamo, vedremo dove saremo a 10-15 gare dalla fine.– «Sicuramente nonl’ora di riinLeague, farlo a Bergamo sarà più bello e un vantaggio. La stagione appena trascorsa non è una responsabilità, ma porta grande entusiasmo: stiamo lavorando per un’altra grande annata. Rivincita col Psg? Siamo pronti acontro chiunque. Ora dobbiamo pensare al Torino e sappiamo ...

