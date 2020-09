Ti ricordi… “Tigana al Lecce” | quel colpo di mercato oggi impensabile che 35 anni fa non era una bufala ma restò un sogno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 settembre 2020) “Ngolo Kantè al Crotone” o “Firmino allo Spezia”: titoli da pagina di meme più che da fantain ogni caso impensabiliper un media sportivo vero. Impensabili sì, perché in un calcioin cui i botti sono veramente pochi squadre piccole che hanno come obiettivo dichiaratolo di salvarsi non potrebbero neppure nei migliori sogni permettersi big come Kantè, come Firmino, o come tutti gli altri che possono essere annoverati tra i “top player”. “Tigana al Lecce” è un titolo equiparabile ali di sopra, con una differenza però: che 35fa è uscito davvero sui giornali italiani e non era una. Sì, perché all’apice della ...