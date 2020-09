Studente positivo all'Istituto San Giuseppe de Merode, chiude il liceo (Di venerdì 18 settembre 2020) Il prestigioso Istituto scolastico romano Collegio San Giuseppe - Istituto De Merode, per la parte dei licei, è stato chiuso per Covid. Nell'Istituto romano di Piazza di Spagna sarebbe stato registrato un caso di positività nel liceo scientifico, in conseguenza tutti gli studenti del liceo classico e scientifico resteranno a casa fino all'1 ottobre compreso. In una comunicazione indirizzata a genitori, studenti e docenti del liceo, il direttore informa infatti che «la ASL ROMA 1 ci ha comunicato il caso di positività di uno Studente del liceo Scientifico, che è stato in classe nei primi due giorni di scuola (il 15 e il 16 settembre). Non sembra che ci siano sintomi preoccupanti, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) Il prestigiososcolastico romano Collegio SanDe, per la parte dei licei, è stato chiuso per Covid. Nell'romano di Piazza di Spagna sarebbe stato registrato un caso di positività nelscientifico, in conseguenza tutti gli studenti delclassico e scientifico resteranno a casa fino all'1 ottobre compreso. In una comunicazione indirizzata a genitori, studenti e docenti del, il direttore informa infatti che «la ASL ROMA 1 ci ha comunicato il caso di positività di unodelScientifico, che è stato in classe nei primi due giorni di scuola (il 15 e il 16 settembre). Non sembra che ci siano sintomi preoccupanti, ...

ClaudioPerconte : Uno studente positivo? 400 studenti a casa in quarantena per 14 giorni e poi tampone. Ditemi voi come pensate di fa… - GraziaAmelia : RT @rep_bari: Coronavirus, studente delle superiori positivo a Lecce: stop alle lezioni in un istituto [aggiornamento delle 21:41] https://… - rep_bari : Coronavirus, studente delle superiori positivo a Lecce: stop alle lezioni in un istituto [aggiornamento delle 21:41] -

Ultime Notizie dalla rete : Studente positivo Lecce, studente positivo al Covid: controlli in un istituto superiore La Gazzetta del Mezzogiorno Covid, studente positivo: chiude il collegio dei vip a Roma

Lezioni sospese fino al primo ottobre al Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, situato in piazza di Spagna a Roma, in seguito a un caso di positività emerso tra gli studenti liceali. Come riport ...

Coronavirus, studente delle superiori positivo a Lecce: stop alle lezioni in un istituto

Desta preoccupazione la positività di un ragazzo di Lecce, iscritto all'ultimo anno di un istituto superiore della città. Il giovane è asintomatico e in isolamento fiduciario a casa. Gli operatori del ...

Chiusi per Covid i licei dell'Istituto San Giuseppe De Meroda a Roma

AGI - Chiuso per Covid il prestigioso Istituto San Giuseppe De Merode in piazza di Spagna a Roma. A quanto si apprende, la decisione è scaturita dopo che uno studente del Liceo Scientifico e' risultat ...

Lezioni sospese fino al primo ottobre al Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, situato in piazza di Spagna a Roma, in seguito a un caso di positività emerso tra gli studenti liceali. Come riport ...Desta preoccupazione la positività di un ragazzo di Lecce, iscritto all'ultimo anno di un istituto superiore della città. Il giovane è asintomatico e in isolamento fiduciario a casa. Gli operatori del ...AGI - Chiuso per Covid il prestigioso Istituto San Giuseppe De Merode in piazza di Spagna a Roma. A quanto si apprende, la decisione è scaturita dopo che uno studente del Liceo Scientifico e' risultat ...