Ruby bis, Emilio Fede affidato ai servizi sociali: può uscire fino alle 22 e andare dalla moglie a Napoli (Di venerdì 18 settembre 2020) L'ex direttore del Tg4, Emilio Fede, condannato a 4 anni e 7 mesi nel caso "Ruby bis", ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Fede, 89 anni, potrà uscire dalla sua abitazione a Segrate (Milano) dalle 6.30 alle 22. Il Tribunale di Sorveglianza, nella sua decisione, ha tenuto conto dei problemi di salute di Fede. L'ex direttore, previa presentazione di istanza e se autorizzato, potrà anche uscire dalla Lombardia e recarsi a trovare la moglie a Napoli.

