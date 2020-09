Regionali | Rastelli jr chiude campagna elettorale con Nonno 

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sergio Rastrellilacon Marco Nonno, candidato della lista di Fdi a Napoli. L’evento si tiene a Pianura, quartiere di Nonno, alla pizzeria Mastunicola. Al fianco di Nonno Teresa Guardascione candidata nella lista di Fdi.jr era stato contattato dai vertici di Fi per guidare la lista a Napoli. L'articolojrcon Nonno proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Rastelli

Il Tirreno

Proseguono gli appuntamenti del Cantiere poetico per Santarcangelo: martedì 8 settembre dalle 15 alle 17 in piazzetta Nicoletti si svolgerà il laboratorio Poeticando dedicato ai bambini dai 7 ai 10 an ...