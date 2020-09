Reggia di Caserta, semplificato in sicurezza l’accesso per gli abbonati (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Reggia di Caserta semplifica in sicurezza il sistema di accesso al pubblico fidelizzato. Da lunedì, i possessori dell’abbonamento REstart potranno entrare da corso Giannone senza prenotare. A tutti gli altri abbonati verrà data la possibilità di “convertire” il proprio titolo e accedere al Complesso vanvitelliano dal centro della città senza obbligo di prenotazione. La Reggia di Caserta e il concessionario del servizio di biglietteria Opera Laboratori Fiorentini hanno portato a termine una complessa procedura che consentirà di accogliere i visitatori più fedeli senza ricorrere a procedure online. I titolari del REstart potranno recarsi da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Ladisemplifica inil sistema di accesso al pubblico fidelizzato. Da lunedì, i possessori dell’abbonamento REstart potranno entrare da corso Giannone senza prenotare. A tutti gli altriverrà data la possibilità di “convertire” il proprio titolo e accedere al Complesso vanvitelliano dal centro della città senza obbligo di prenotazione. Ladie il concessionario del servizio di biglietteria Opera Laboratori Fiorentini hanno portato a termine una complessa procedura che consentirà di accogliere i visitatori più fedeli senza ricorrere a procedure online. I titolari del REstart potranno recarsi da ...

dumbo54 : RT @GiuseppiNcr86: @KeimpP Ci compriamo quel cesso di paese in cui vivi con una finestra rotta della Reggia di Caserta. - txtconsulting : CASERTA. Rafforzare la sinergia con le istituzioni e le associazioni per la promozione della cultura e del patrimon… - lelenucc : Ma dio quelli dall'altro lato della strada stanno aspirando non so cosa da due ore, ma che cazzo state pulendo la reggia di Caserta? - kamelienfreunde : RT @reggiadicaserta: ?? Le camelie nel Giardino Inglese e nel Parco della Reggia di Caserta sono camelie dal nome Camellia japonica L. Nel G… - scalasalva : RT @MegaleHellas: Reggia Express: in treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta | Biglietti e prossime date -