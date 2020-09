Probabili formazioni Genoa-Crotone: prima giornata Serie A 2020/2021 (Di venerdì 18 settembre 2020) Le Probabili formazioni di Genoa-Crotone, match valido per la prima giornata di Serie A 2020/2021. La squadra che più di tutte ha rischiato la retrocessione nella scorsa stagione e una neopromossa si sfidano in quello che potrebbe già essere uno scontro salvezza ante litteram allo stadio Ferraris alle ore 15 di domenica 20 settembre. Sarà Dazn a trasmettere la sfida, andiamo a scoprire le possibili scelte dei due allenatori per il rispettivo esordio stagionale. LE Probabili formazioni DELLA prima giornata QUI Genoa – Due squalificati per Maran, vale a dire Cassata e Masiello. Ballottaggio Pinamonti-Favilli in attacco col primo ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Ledi, match valido per ladi. La squadra che più di tutte ha rischiato la retrocessione nella scorsa stagione e una neopromossa si sfidano in quello che potrebbe già essere uno scontro salvezza ante litteram allo stadio Ferraris alle ore 15 di domenica 20 settembre. Sarà Dazn a trasmettere la sfida, andiamo a scoprire le possibili scelte dei due allenatori per il rispettivo esordio stagionale. LEDELLAQUI– Due squalificati per Maran, vale a dire Cassata e Masiello. Ballottaggio Pinamonti-Favilli in attacco col primo ...

