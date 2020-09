Patriza De Blanck | droga in terrazzo? La rivelazione spiazza il web – VIDEO

(Di venerdì 18 settembre 2020) Patrizia Denon smette di stupire il pubblico di Canale 5, la contessa parla dipiantata sul: ecco cosa è successo. Patrizia DeFonte TwitterLa vera protagonista del Grande Fratello Vip 5 è proprio le: la contessaDe. Zero peli sulla linguaggio, linguaggio colorito e una serie di aneddoti che hanno lasciato senza parole i suoi compagni di avventura. Patrizia De, marijuana sul: laPatrizia DeFonte TwitterIl Grande Fratello Vip 5 non smette di stupire, Patrizia Deha coltivato marijuana sul? Stando a quanto rivelato ...

durzomarco_ : ECCOOOO PATRIZA DE BLANCK IDOLO INDISCUSSOOOOO #GFvip5 -

Ne ha per tutti, Patrizia De Blanck, anche per Ilary Blasi. La Contessa sta dando spettacolo al Grande Fratello Vip: fumantina e sincera a tal punto a risultare brutale, ha confessato ai coinquilini c ...Adua Del Vesco confida a Pierpaolo Pretelli di sospettare che qualcuno possa usare la strategia per rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip. A chi si riferisce?Ormai è chiaro, la vita di Patrizia De Blanck è un romanzo a puntate dai mille aneddoti divertenti. In orario da aperitivo i Concorrenti si sono trovati in giardino, dove la contessa ha iniziato a rac ...