Pasta morbida profumata lunga durata | con soli 2 ingredienti il divertimento è assicurato!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 18 settembre 2020) Volete realizzare in casa vostra della, ideale per far divertire i vostri bambini? Ecco di seguito i dueche vi serviranno e i procedimenti, per poterla fare. Credit foto: vi serviranno: 470 grammi amido di amido di mais (o la stessa quantità di maizena) 230 ml di balsamo (va benissimo anche quello profumato) Q.b. di colorante alimentare liquido (facoltativo) Q.b. di olio essenziale dell’essenza che più preferite (facoltativo). Avrete bisogno anche di: Una bacinella Un cucchiaio Un sacchetto per alimenti con chiusura ermetica (per potervi riporre la plastilina). Le dosi indicate sono perfette per fare divertire 2 ...