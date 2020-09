No alle minigonne o “ai prof cade l’occhio”: polemiche per la frase della vicepreside del Socrate. L’Ufficio scolastico esclude sanzioni (Di venerdì 18 settembre 2020) “Niente minigonne sennò ai prof gli cade l’occhio”. E’ la frase pronunciata, hanno raccontato alcune studentesse, da una delle vice presidi del liceo Socrate di Roma, nello storico quartiere della Garbatella. Parole rivolte ad una ragazza che a detta della professoressa sarebbe stata troppo provocante. E così dopo decenni di sdoganamento della mini si è scatenata una bufera. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha immediatamente chiesto un approfondimento della questione attraverso l’ufficio scolastico regionale. A rendere pubblica la vicenda è stata una ragazza del “Socrate” che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) “Nientesennò aiglil’occhio”. E’ lapronunciata, hanno raccontato alcune studentesse, da una delle vice presidi del liceodi Roma, nello storico quartiereGarbatella. Parole rivolte ad una ragazza che a dettaessoressa sarebbe stata troppo provocante. E così dopo decenni di sdoganamentomini si è scatenata una bufera. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha immediatamente chiesto un apondimentoquestione attraverso l’ufficioregionale. A rendere pubblica la vicenda è stata una ragazza del “” che ha ...

