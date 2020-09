Miriam muore a 5 anni, in codice rosso ma per i medici era solo gelosa del fratellino (Di venerdì 18 settembre 2020) Miriam Laezza aveva 5 anni ed è morta dopo un malore durante una lezione di danza. Da quel 17 ottobre 2019, la famiglia non ha mai smesso di ricordarla e oggi sua madre, Antonella Palladino, chiede verità con un appello sui social. Nei mesi precedenti alla tragedia, la piccola sarebbe stata portata in ospedale diverse volte: “Aiutatemi, i medici mi dicevano che stava male perché era gelosa del fratellino“. Il dramma di Miriam, morta a 5 anni a lezione di danza Il dramma della piccola Miriam si è consumato il 17 ottobre 2019 in una scuola di danza a Cardito (Napoli), quando un malore ha spezzato la sua vita. Un dramma che oggi torna sulle cronache con l’appello della madre, Antonella Palladino, che su ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 settembre 2020)Laezza aveva 5ed è morta dopo un malore durante una lezione di danza. Da quel 17 ottobre 2019, la famiglia non ha mai smesso di ricordarla e oggi sua madre, Antonella Palladino, chiede verità con un appello sui social. Nei mesi precedenti alla tragedia, la piccola sarebbe stata portata in ospedale diverse volte: “Aiutatemi, imi dicevano che stava male perché eradel“. Il dramma di, morta a 5a lezione di danza Il dramma della piccolasi è consumato il 17 ottobre 2019 in una scuola di danza a Cardito (Napoli), quando un malore ha spezzato la sua vita. Un dramma che oggi torna sulle cronache con l’appello della madre, Antonella Palladino, che su ...

