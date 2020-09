L’appello dei genitori di Miriam, morta a 5 anni: “Vogliamo la verità” (Di venerdì 18 settembre 2020) I medici avevano rassicurato così la mamma preoccupata per Miriam: “Se a volte sviene per lo stress, è per gelosia probabilmente del fratellino appena nato” NAPOLI – Miriam Laezza di soli 5 anni è morta il 17 ottobre 2019 durante una lezione di danza, a Cardito in provincia di Napoli. A distanza di quasi un … L'articolo L’appello dei genitori di Miriam, morta a 5 anni: “Vogliamo la verità” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 18 settembre 2020) I medici avevano rassicurato così la mamma preoccupata per: “Se a volte sviene per lo stress, è per gelosia probabilmente del fratellino appena nato” NAPOLI –Laezza di soli 5il 17 ottobre 2019 durante una lezione di danza, a Cardito in provincia di Napoli. A distanza di quasi un … L'articolo L’appello deidia 5: “Vogliamo la verità” proviene da YesLife.it.

