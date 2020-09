“I 4 sospettati di Colleferro hanno truffato per avere il reddito di cittadinanza”: denunciati, soldi revocati (Di venerdì 18 settembre 2020) I quattro sospettati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte sono stati denunciati dopo una serie di accertamenti della Guardia di Finanza di Colleferro, per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza tramite le loro famiglie. Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli avevano infatti un tenore di vita incompatibile con la misura di sostegno economico per le fasce più deboli, come emerge anche dai loro profili dai social, tra le foto di Suv, bottiglie di champagne e alberghi a cinque stelle. I diretti interessati hanno negato alla Guardia di Finanza di Colleferro di aver mai percepito il reddito di cittadinanza. “In sede di interrogatorio i miei assistiti hanno affermato di non avere ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 settembre 2020) I quattrodell’omicidio di Willy Monteiro Duarte sono statidopo una serie di accertamenti della Guardia di Finanza di, per aver percepito indebitamente ildi cittadinanza tramite le loro famiglie. Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli avevano infatti un tenore di vita incompatibile con la misura di sostegno economico per le fasce più deboli, come emerge anche dai loro profili dai social, tra le foto di Suv, bottiglie di champagne e alberghi a cinque stelle. I diretti interessatinegato alla Guardia di Finanza didi aver mai percepito ildi cittadinanza. “In sede di interrogatorio i miei assistitiaffermato di non...

ilpost : L’accusa per Marco e Gabriele Bianchi, i principali sospettati per l’omicidio di Colleferro, è passata da omicidio… - CorriereCitta : Omicidio Willy, spuntano nuovi sospettati: 4 amici dei Bianchi rischiano l’accusa di omissione di soccorso e favore… - EliCau27 : RT @ilpost: L’accusa per Marco e Gabriele Bianchi, i principali sospettati per l’omicidio di Colleferro, è passata da omicidio preterintenz… - saravbsmith : Ma menomale! L’accusa per Marco e Gabriele Bianchi, i principali sospettati per l’omicidio di Colleferro, è passata… - sfiorata82 : RT @ilpost: L’accusa per Marco e Gabriele Bianchi, i principali sospettati per l’omicidio di Colleferro, è passata da omicidio preterintenz… -