GF Vip, Pretelli chiede Giada De Blanck in sposa (Di venerdì 18 settembre 2020) Una lettera ufficiale in cui l’ex velino, Pier Paolo Pretelli chiede in sposa Giada, la figlia di Patrizia De Blanck: E’ accaduto mentre gli ,inquilini stavano in giardino: ilarità e divertimento La contessa De Blanck sorride di fronte alla dichiarazione di quel ragazzone che proprio ieri ha provveduto ad aiutare a fare la doccia. Insomma suocera e genero hanno già simpatizzato. E soprattutto quandoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 18 settembre 2020) Una lettera ufficiale in cui l’ex velino, Pier Paoloin, la figlia di Patrizia De: E’ accaduto mentre gli ,inquilini stavano in giardino: ilarità e divertimento La contessa Desorride di fronte alla dichiarazione di quel ragazzone che proprio ieri ha provveduto ad aiutare a fare la doccia. Insomma suocera e genero hanno già simpatizzato. E soprattutto quandoArticolo completo: dal blog SoloDonna

gossipblogit : Grande Fratello VIP 5, Pierpaolo Pretelli: 'Mio figlio mi ha reso una persona migliore in tutto' - toysblogit : Grande Fratello VIP 5, Pierpaolo Pretelli: 'Mio figlio mi ha reso una persona migliore in… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli parlano dei loro ex compagni Stefano Sala e Ariadna Romero e rivelano… - IsaeChia : ‘#GfVip5’, #DayaneMello e #PierpaoloPretelli parlano dei loro ex compagni #StefanoSala e #AriadnaRomero e rivelano… - zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli parlano dei loro ex compagni Stefano Sala e Ariadna Romero e rivelano… -