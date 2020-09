Gazzetta: Parma-Napoli, Osimhen titolare nel 4-3-3. Ballottaggio in porta, con Meret favorito (Di venerdì 18 settembre 2020) La Gazzetta dello Sport dà gli ultimi aggiornamenti circa le formazioni che Parma e Napoli dovrebbero schierare in campo al debutto in campionato, previsto per domenica a ora di pranzo. Nel Parma, con Kurtic assente, toccherà a Kucha fare da trequartista. Sarà sicuramente titolare Gervinho, con uno tra Cornelius e Inglese, quest’ultimo favorito. Quanto al Napoli, Gattuso dovrebbe utilizzare il 4-3-3 e scegliere, come bomber Osimhen, che la Gazzetta dà favorito per una maglia da titolare. Resta vivo, invece, il Ballottaggio in porta, tra Ospina e Meret. Il portiere friulano sembra favorito dal 1′ ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) Ladello Sport dà gli ultimi aggiornamenti circa le formazioni chedovrebbero schierare in campo al debutto in campionato, previsto per domenica a ora di pranzo. Nel, con Kurtic assente, toccherà a Kucha fare da trequartista. Sarà sicuramenteGervinho, con uno tra Cornelius e Inglese, quest’ultimo. Quanto al, Gattuso dovrebbe utilizzare il 4-3-3 e scegliere, come bomber, che ladàper una maglia da. Resta vivo, invece, ilin, tra Ospina e. Il portiere friulano sembradal 1′ ...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Parma Parma, Kyle Krause è il nuovo presidente: "Realizzo un sogno" La Gazzetta dello Sport Krause: "La retrocessione non è contemplata"

E’ il giorno di Kyle Krause, nuovo presidente del Parma. In un’intervista rilasciata a Sky Sport, il nuovo numero 1 del club ducale spiega: "Il mio interesse per il calcio italiano deriva dal fatto ch ...

La giornata parmigiana del nuovo presidente - Video

La prima giornata da presidente del Parma di Kyle Krause.

Mille persone allo stadio: spiragli per Reggiana-Pisa

Il ministro Spadafora ha annunciato la novità in mattinata, poi nel pomeriggio è arrivata l'ordinanza della Regione Emilia-Romagna per Sassuolo-Cagliari e Parma-Napoli di domenica REGGIO EMILIA. Mentr ...

