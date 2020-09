Fuma uno spinello e si mette a letto, padre schiaccia il figlio di 4 mesi (Di venerdì 18 settembre 2020) Addormentatosi nel letto con il figlio di 4 mesi, un padre lo ha schiacciato durante la notte ed ucciso involontariamente. Il giovane Brooklyn Newton, padre di Blackpool (Inghilterra), sta vivendo un dramma di proporzioni gigantesche. L’uomo, infatti, qualche giorno fa ha involontariamente ucciso il figlio di 4 mesi schiacciandolo nel sonno. Secondo quanto emerso dalla … Leggi su viagginews (Di venerdì 18 settembre 2020) Addormentatosi nelcon ildi 4, unlo hato durante la notte ed ucciso involontariamente. Il giovane Brooklyn Newton,di Blackpool (Inghilterra), sta vivendo un dramma di proporzioni gigantesche. L’uomo, infatti, qualche giorno fa ha involontariamente ucciso ildi 4ndolo nel sonno. Secondo quanto emerso dalla …

