Fazio al Cagliari: l'argentino resta un'idea concreta. Per Godin si decide oggi (Di venerdì 18 settembre 2020) Fazio al Cagliari, un'idea che non tramonta. Il difensore argentino della Roma resta un'idea concreta per rinforzare il reparto arretrato del Cagliari nella prossima stagione. La dirigenza rossoblù, infatti, continua strenuamente a lavorare per regalare al nuovo allenatore, Esubio Di Francesco, un difensore centrale importante. Se la trattativa che riguarda Diego Godin sta tardando a trovare una conclusione positiva, il club rossoblù è tornato su un vecchio obiettivo: Federico Fazio. Per quanto riguarda il difensore uruguaiano dell'Inter, il Cagliari ha trovato l'accordo economico con il calciatore, che però prima deve liberarsi dall'Inter. Quella di oggi ...

