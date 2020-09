Facebook impone regole più severe per chi amministra i gruppi (Di venerdì 18 settembre 2020) Facebook stila nuove regole per rendere i gruppi un posto più sicuro (foto: Facebook)Facebook sul suo blog ha annunciato una serie di nuove regole che serviranno per limitare ulteriormente la violazione degli standard comunitari e la diffusione di disinformazione attraverso i gruppi. Queste nuove norme avranno un impatto su coloro che hanno contribuito a guidare gruppi che sono stati successivamente banditi e sui membri che vi hanno partecipato. “Nell’ultimo anno abbiamo rimosso circa 1,5 milioni di contenuti nei gruppi per aver violato le nostre norme sull’odio organizzato, il 91% dei quali rilevato in modo proattivo”, spiega Tom Alison, vicepresidente Engineering di Facebook; ... Leggi su wired (Di venerdì 18 settembre 2020)stila nuoveper rendere iun posto più sicuro (foto:sul suo blog ha annunciato una serie di nuoveche serviranno per limitare ulteriormente la violazione degli standard comunitari e la diffusione di disinformazione attraverso i. Queste nuove norme avranno un impatto su coloro che hanno contribuito a guidareche sono stati successivamente banditi e sui membri che vi hanno partecipato. “Nell’ultimo anno abbiamo rimosso circa 1,5 milioni di contenuti neiper aver violato le nostre norme sull’odio organizzato, il 91% dei quali rilevato in modo proattivo”, spiega Tom Alison, vicepresidente Engineering di; ...

