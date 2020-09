Emanuela Folliero ad un follower | “Mi dispiace deluderti | sono fatta così”

(Di venerdì 18 settembre 2020)ha dato una risposta decisa e forte ad un suoche l’aveva accusata di aver compiuto delle scelte non condivisibili in passato Instagram è diventato un luogo di confronto e discussione anche con i personaggi dello spettacolo. Ma anche con quelli della televisione. Si ha la possibilità di avere un dialogo con … L'articoload un: “Micosì” proviene da leggilo.org.

Tom_of_Inland : Emanuela Folliero manca come l’aria, ammetto però che anche Elenoire Casalegno che presenta lo scottex in offerta ha il suo perché. -

Ultime Notizie dalla rete : Emanuela Folliero

SoloGossip.it

Emanuela Folliero risponde ad un fan che la accusa di aver esagerato con la chirurgia estetica: sentite la verità del famoso volto di Rete 4! Emanuela Folliero risponde ad un fan: ecco la replica all ...Per anni conduttrice di Rete 4, Emanuela Folliero resta una delle protagoniste più amate del mondo dello spettacolo italiano. Classe ’65, Emanuela Folliero è stata per anni la conduttrice o meglio l’a ...Mariolina Cannuli sarà uno dei volti nuovi dell’edizione 2020/2021 di “Italia Sì!” che questo pomeriggio riapre finalmente i battenti dopo la pausa estiva: il talk show del sabato condotto da Marco Li ...