Dodicenne cade in bagno | batte la testa e muore fra le braccia della mamma

Ragazzino morto in casa a 12 anni. La Procura ora apre un’inchiesta

Il giovane si trovava da solo in bagno con la porta chiusa : incidente domestico o gioco finito male? Il pm vuole chiarire la dinamica della caduta. Tantissimi i messaggi di affetto arrivati alla fami ...

Pietro aveva 12 anni, abitava tra le colline di Querceto a Sesto Fiorentino e aveva un legame speciale con Pordenone: nonni, zii, cugini e tanti amici che gli volevano bene. La mamma - la dottoressa p ...Il giovane si trovava da solo in bagno con la porta chiusa : incidente domestico o gioco finito male? Il pm vuole chiarire la dinamica della caduta. Tantissimi i messaggi di affetto arrivati alla fami ...Pietro aveva 12 anni, abitava tra le colline di Querceto a Sesto Fiorentino (Firenze) e aveva un legame speciale con Pordenone: nonni, zii, cugini e tanti amici che gli volevano bene. La mamma - la do ...