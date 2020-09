"Devo ancora curarmi dal tumore, ma ci sarò", Carolyn Smith fa commuovere la Daniele (Di venerdì 18 settembre 2020) Una vera guerriera. Da 5 anni lotta contro l'intruso: lo chiama così quel maledetto cancro. Ma sta vincendo lei. Carolyn Smith è una vera forza della natura. "Pensavo di aver finito le cure ma Devo continuare, non è facile", racconta a Eleonora Daniele. Che le confessa: "Sei da sempre un esempio per me". Poi Carolyn continua: "Mi sento bene sia fisicamente che psicologicamente, anche se non è facile, dopo cinque anni, assumere sempre medicinali". Da domani sera Carolyn torna negli studi di Milly Carlucci con un grande applauso del pubblico che la ama da sempre. Lei, in studio dalla Daniele, avvisa: "Abbiamo un cast molto interessante e per la prima volta due donne balleranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Una vera guerriera. Da 5 anni lotta contro l'intruso: lo chiama così quel maledetto cancro. Ma sta vincendo lei.è una vera forza della natura. "Pensavo di aver finito le cure macontinuare, non è facile", racconta a Eleonora. Che le confessa: "Sei da sempre un esempio per me". Poicontinua: "Mi sento bene sia fisicamente che psicologicamente, anche se non è facile, dopo cinque anni, assumere sempre medicinali". Da domani seratorna negli studi di Milly Carlucci con un grande applauso del pubblico che la ama da sempre. Lei, in studio dalla, avvisa: "Abbiamo un cast molto interessante e per la prima volta due donne balleranno ...

_mary1503_ : @djaniceto Il problema non sono le donne. Sono i maiali. Io da donna mi vesto come voglio... E non devo dare spi… - likeagoldensoul : @shadeson_ devo ancora vederlooo - STR1PBABY : RT @selastoriatorna: nel 2020 devo ancora leggere che magari più ragazze potrebbero avvicinarsi alla Marvel per il bel faccino dell'ennesim… - alien_sick : RT @awkmen: 81 anni dalla fondazione della casa editrice che si occupa dei fumetti della marvel marchio già famoso e che lo è diventato anc… - WSOLDIERICHARD : RT @selastoriatorna: nel 2020 devo ancora leggere che magari più ragazze potrebbero avvicinarsi alla Marvel per il bel faccino dell'ennesim… -