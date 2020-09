Come ingrandire gli occhi: la tecnica, i prodotti da utilizzare, video (Di venerdì 18 settembre 2020) Il potere del makeup è eccezionale e attraverso tecnica e prodotti giusti si potranno ingrandire gli occhi e renderli magnetici. Scopriamo Come fare, quali prodotti utilizzare e i video tutorial. Avere uno sguardo aperto e un’occhio grande è senza dubbio uno strumento di fascino in più che ogni donna vorrebbe avere, uno sguardo alla Sofia … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 18 settembre 2020) Il potere del makeup è eccezionale e attraversogiusti si potrannoglie renderli magnetici. Scopriamofare, qualie itutorial. Avere uno sguardo aperto e un’o grande è senza dubbio uno strumento di fascino in più che ogni donna vorrebbe avere, uno sguardo alla Sofia … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Uno dei punti forti da valorizzare con il make-up è sicuramente lo sguardo. Gli occhi delle donne, infatti, possono non solo diventare più belli con il trucco giusto, ma anche aumentare in modo strate ...

Tra lunedì 14 e martedì 15 settembre, abbiamo passato due intere giornate in compagnia del BenQ V6050, il nuovo videoproiettore 4K laser con ottica ultra-corta del blasonato produttore taiwanese. Del ...

La matita per gli occhi è una perfetta alleata di bellezza per intensificare lo sguardo e per rendere più grande l'occhio. Se fondamentale è partire dalla forma dell'occhio per poi allungarlo e ingran ...

