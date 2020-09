Chiellini: “Il ritiro non mi spaventa, sicuramente sarà una cosa a breve termine” (Di venerdì 18 settembre 2020) In un’intervista a Fanpage, Giorgio Chiellini ha parlato anche della possibilità di un ritiro dal calcio. Qualcosa che potrebbe arrivare a breve ma che comunque non lo spaventa. “Ci penso ogni tanto, con serenità. sicuramente cambierà la mia vita, ma non mi spaventa. Non mi pongo limiti, pur consapevole che sicuramente sarà una cosa a breve termine. Vengo da un anno di infortunio, comincio a star bene e mi sto godendo questo rientro. Poi piano piano si vedrà”. Sul sogno della Champions: “La Champions è un sogno, un obiettivo, chiamiamola come ci pare. Una cosa che tutti gli juventini vogliono dal lontano 1996. I due percorsi che abbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) In un’intervista a Fanpage, Giorgioha parlato anche della possibilità di undal calcio. Qualche potrebbe arrivare ama che comunque non lo. “Ci penso ogni tanto, con serenità.cambierà la mia vita, ma non mi. Non mi pongo limiti, pur consapevole chesarà unatermine. Vengo da un anno di infortunio, comincio a star bene e mi sto godendo questo rientro. Poi piano piano si vedrà”. Sul sogno della Champions: “La Champions è un sogno, un obiettivo, chiamiamola come ci pare. Unache tutti gli juventini vogliono dal lontano 1996. I due percorsi che abbiamo ...

juventusfc : Per l'amichevole con il @NovaraChannel scendiamo in campo così ?? Szczesny, Alex Sandro, Bonucci, Chiellini, Danilo… - ClaMarchisio8 : Mate è il compagno di squadra che ti dà la forza di rialzarti quando cadi. Mate è il collega con il quale raggiungi… - ZZiliani : Due anni in meno di Chiellini, di cui è enormemente più bravo (ha vinto 2 Europa League, 3 Supercoppe UEFA, 1 Coppa… - RotondiAngelo : #juventus arriva il cannibale #Suarez Giorgio Chiellini chiede il trasferimento - de_dbn : Filtrano indiscrezioni sull' esame di italiano sostenuto da #Suarez . Alla domanda 'Qual'e' il suo piatto preferito… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini “Il Hysaj, 'o mese nunn'è ssempe 'e trentuno - ilNapolista IlNapolista