Carmen Di Pietro: il video è sexy ma guardate con attenzione e provate a non ridere (Di venerdì 18 settembre 2020) Carmen Di Pietro spopola con un video sexy sul web che, nonostante sia diventato virale, nasconde una sorpresa che non tutti hanno notato. Carmen Di Pietro ha sorpreso il web con un nuovo video sexy, ma sullo sfondo del video, riflesso in uno specchio si vede il figlio Alessandro che la riprende col telefono e le fa un gesto come a volerle dire "ma che combini?!". La showgirl è attivissima sul web dove quest'estate ha pubblicato numerosi scatti mettendo in mostra il suo fisico mozzafiato a dispetto dei suoi 55 anni. È dura la vita dei millenium quando hai una madre che spopola sul web, ne sa qualcosa Alessandro, il figlio di Carmen Pietro che ha ripeso la showgirl mentre mostrava ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020)Dispopola con unsul web che, nonostante sia diventato virale, nasconde una sorpresa che non tutti hanno notato.Diha sorpreso il web con un nuovo, ma sullo sfondo del, riflesso in uno specchio si vede il figlio Alessandro che la riprende col telefono e le fa un gesto come a volerle dire "ma che combini?!". La showgirl è attivissima sul web dove quest'estate ha pubblicato numerosi scatti mettendo in mostra il suo fisico mozzafiato a dispetto dei suoi 55 anni. È dura la vita dei millenium quando hai una madre che spopola sul web, ne sa qualcosa Alessandro, il figlio diche ha ripeso la showgirl mentre mostrava ...

Anna07942827 : @Sfigatto Ma é Carmen di Pietro e il coatto che voleva rimorchiarla.... - massidanu : @Sfigatto Carmen di Pietro - catalano_jason : @Sfigatto Hai sbagliato Carmen , questa è Carmen Di Pietro xD - marina_estati : @Sandra_SheMoves OPS! Peccato, Monsè-PerlaMaria e/o Carmen di Pietro-Carmelina e il TRASH era assicurato, ma bisogn… - QueenBeyVenus : No ragazzi NO Carmen di Pietro che il trend di Tik Tok con Rocket in sottofondo e il figlio sc0glionato che la riprende NON LO ACCETTO -

Ultime Notizie dalla rete : Carmen Pietro Carmen Di Pietro, il bikini non contiene: "Non me ne ero accorta", è davvero così a 55 anni? LiberoQuotidiano.it Cinque vocalist allo Spasimo, Alajmo all'Abatellis, Venuti a Catania: guida al venerdì

CONCERTI Oggi e domani allo Spasimo, nell’omonima via al numero civico 15, alle 21,30 concerto delle “Ladies”. In scena cinque vocalist assai apprezzate dal pubblico in occasione dei concerti natalizi ...

"The Ladies" in scena allo Spasimo a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 17 SET - Da un progetto made in Sicily firmato Fondazione the Brass Group, il sipario dello Spasimo si aprirà con lo spettacolo "The Ladies", da un'idea di Fabio Lannino e con gli ar ...

Musica: "The Ladies" in scena allo Spasimo a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 17 SET - Da un progetto made in Sicily firmato Fondazione the Brass Group, il sipario dello Spasimo si aprirà con lo spettacolo "The Ladies", da un'idea di Fabio Lannino e con gli ar ...

CONCERTI Oggi e domani allo Spasimo, nell’omonima via al numero civico 15, alle 21,30 concerto delle “Ladies”. In scena cinque vocalist assai apprezzate dal pubblico in occasione dei concerti natalizi ...(ANSA) - PALERMO, 17 SET - Da un progetto made in Sicily firmato Fondazione the Brass Group, il sipario dello Spasimo si aprirà con lo spettacolo "The Ladies", da un'idea di Fabio Lannino e con gli ar ...(ANSA) - PALERMO, 17 SET - Da un progetto made in Sicily firmato Fondazione the Brass Group, il sipario dello Spasimo si aprirà con lo spettacolo "The Ladies", da un'idea di Fabio Lannino e con gli ar ...