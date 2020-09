Carcinoma ovarico avanzato: olaparib in prima linea ritarda di oltre 4 anni e mezzo la progressione della malattia (Di venerdì 18 settembre 2020) AstraZeneca e MSD hanno annunciato i risultati positivi dello studio SOLO-1: il trial di Fase III, randomizzato, in doppio cieco di olaparib in compresse controllato con placebo. I dati dimostrano un vantaggio di sopravvivenza libera da progressione (PFS) a lungo termine per olaparib vs placebo nel trattamento di mantenimento di prima linea delle pazienti con Carcinoma ovarico avanzato BRCA-mutato (BRCAm) di nuova diagnosi, in risposta completa o parziale dopo chemioterapia a base di platino. Il cancro ovarico è l’ottava causa più comune di morte per cancro nelle donne in tutto il mondo, con 185.000 decessi a livello globale.1 In Italia, nel 2019, si sono verificati oltre 5.300 nuovi casi di ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) AstraZeneca e MSD hanno annunciato i risultati positivi dello studio SOLO-1: il trial di Fase III, randomizzato, in doppio cieco diin compresse controllato con placebo. I dati dimostrano un vantaggio di sopravvivenza libera da(PFS) a lungo termine pervs placebo nel trattamento di mantenimento didelle pazienti conBRCA-mutato (BRCAm) di nuova diagnosi, in risposta completa o parziale dopo chemioterapia a base di platino. Il cancroè l’ottava causa più comune di morte per cancro nelle donne in tutto il mondo, con 185.000 decessi a livello globale.1 In Italia, nel 2019, si sono verificati5.300 nuovi casi di ...

