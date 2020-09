Caduta Libera, 18 settembre 2020: don Andrea Rabassini vince 25mila euro (Video) (Di venerdì 18 settembre 2020) Il gioco finale di Caduta Libera, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata. Caduta Libera, Dieci passi del 18 settembre 2020 Nella puntata del 18 settembre 2020, si è confermato campione don Andrea Rabassini, parroco di Rho (Mi), originario di Varese. Il parroco ha detto che in caso di vittoria devolverà la cifra ad una famiglia ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 18 settembre 2020) Il gioco finale di, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte,il montepremi che ha accumulato durante la puntata., Dieci passi del 18Nella puntata del 18, si è confermato campione don, parroco di Rho (Mi), originario di Varese. Il parroco ha detto che in caso di vittoria devolverà la cifra ad una famiglia ...

shefuckingdeadd : Ma perché cazzo c’è un prete a Caduta Libera? La chiesa non ruba già abbastanza? - najwareign : Sto vendendo caduta libera ed hanno fatto la domanda (cinguettare sui social )twittare - danilo71L : @GiusP30 Secondo me non è tanto il concetto di campione.Gerry è troppo presente da troppi anni,si dovrebbe limitare… - ceoftrash : @ehblablabla amo a caduta libera c'è la tipa di Rapallo che gioca... - ceoftrash : non ci voglio credere. non ci credo che pure guardando caduta libera deve apparire la concorrente di rapallo, io so… -