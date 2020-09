Berrettini-Travaglia 7-6 7-6 (Di venerdì 18 settembre 2020) Ore 13.10. Game 13: Ber-Tra 7-6 " Brutto il tie-break di Travaglia. Diversi errori per lui. Berrettini se lo aggiudica per 7-1 e vince la partita, volando ai quarti. 13.05. Game 12: Ber-Tra 6-6 " Che ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 18 settembre 2020) Ore 13.10. Game 13: Ber-Tra 7-6 " Brutto il tie-break di. Diversi errori per lui.se lo aggiudica per 7-1 e vince la partita, volando ai quarti. 13.05. Game 12: Ber-Tra 6-6 " Che ...

Eurosport_IT : ORGOGLIO AZZURRO ???? Berrettini, Sinner, Musetti e Travaglia: quattro italiani agli ottavi di finale degli Internaz… - InteBNLdItalia : ???? Musetti, Berrettini, Travaglia, Sinner ???? 1979 ?? 2020... 4 Italian Players into the 3R! #IBI20 #tennis - WeAreTennisITA : Primo turno ?? Nessun problema per Berrettini dopo il rodaggio del primo set, accede agli ottavi di finale degli… - VanillaSkippy : RT @SuperTennisTv: Matteo Berrettini vola ai quarti di finale degli #IBI20 aggiudicandosi il derby con Travaglia! ?? Magnifico! ? #tennis… - Tomas1374 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 1000 ROMA, MATTEO BERRETTINI AI QUARTI Battuto in due set Stefano Travaglia (7-6, 7-6) ?? -