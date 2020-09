(Di venerdì 18 settembre 2020) Milano, 18 set. (Adnkronos) - Isonoper i dati del trasporto aeroportuale, in particolare nell'aeroporto di Orio al Serio (), dove i volumi di traffico sono drammaticamente scesi dopo il Covid19. A, secondo i dati forniti dalla Sacbo alla Filt Cgil di, il calo deiè stato del 76%, con il 63% dei voli in meno. L'allarme è di Marco Sala, segretario generale della Filt-Cgil di, che parla di "necessità urgente di sostenere il settore di handling e tutto il comparto aeroportuale che altrimenti in pochi mesi morirà”. Ad agosto, il calo di voli eè stato rispettivamente del 50% e del 66%, a settembre (per ora) del 56% e del 72%. "Le previsioni ...

TV7Benevento : Aeroporti: a Bergamo a luglio -76% passeggeri, sindacati preoccupati... -

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporti Bergamo

Metro

Milano, 18 set. (Adnkronos) - I sindacati sono preoccupati per i dati del trasporto aeroportuale, in particolare nell'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), dove i volumi di traffico sono drammaticamen ...Nello scalo di Bergamo a luglio calo del 76% dei passeggeri e del 63% dei voli. Dopo il lieve incremento estivo per le vacanze, ora nuova discesa. La Cgil: «Preoccupazione per il settore, sosteniamolo ...Capodichino, allarme bomba per pacco sospetto all'ufficio postale della base militare USA Allarme bomba nel centro di smistamento dell'ufficio postale della base militare americana di Capodichino, a N ...