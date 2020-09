Zhang: «Calcio sta vivendo momento delicato: serve prudenza sul mercato» (Di giovedì 17 settembre 2020) «Il Calcio sta vivendo un momento delicatissimo, turbolento, a livello internazionale, questo atteggiamento di prudenza non riguarderà solo questa sessione di mercato, ma dovrà essere rispettato anche in futuro. Fa parte di un messaggio di continuità all’ interno di un progetto di stabilità finanziaria. Vendere e poi comprare? Anche questa indicazione è rivolta a un … L'articolo Zhang: «Calcio sta vivendo momento delicato: serve prudenza sul mercato» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del ... Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) «Ilstaundelicatissimo, turbolento, a livello internazionale, questo atteggiamento dinon riguarderà solo questa sessione di, ma dovrà essere rispettato anche in futuro. Fa parte di un messaggio di continuità all’ interno di un progetto di stabilità finanziaria. Vendere e poi comprare? Anche questa indicazione è rivolta a un … L'articolo: «stasul» è stato realizzato dae Finanza -e finanza: notizie e analisi sul business del ...

Gazzetta_it : Zhang promuove Conte: “Mai visto uno che lavora così tanto” - Eurosport_IT : 'Almeno non in questo momento' ?? Il presidente dell'Inter ritorna sul sogno estivo di mercato dei tifosi nerazzurr… - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: Zhang: 'Il calcio sta vivendo momento delicatissimo, turbolento,questo atteggiamento di prudenza non riguarderà solo quest… - GaiardoLeonardo : RT @marifcinter: Zhang: 'Il calcio sta vivendo momento delicatissimo, turbolento,questo atteggiamento di prudenza non riguarderà solo quest… - marifcinter : Zhang: 'Il calcio sta vivendo momento delicatissimo, turbolento,questo atteggiamento di prudenza non riguarderà sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Zhang Calcio Zhang: «Calcio sta vivendo momento delicato: serve prudenza sul mercato Calcio e Finanza Calciomercato Sampdoria, Keita Balde non è una suggestione

Le nuove indiscrezioni di mercato spingono sempre di più Keita Balde verso la Sampdoria, il calciatore è sempre più vicino ai blucerchiati Il mercato della Sampdoria, fin qui sonnacchioso per quanto r ...

Inter, in un'intervista Zhang parla del vertice con Conte e di Messi

Inter, Steven Zhang ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera durante la quale ha affrontato diversi argomenti, tra i quali il vertice con Conte Inter, Steven Zhang ha rilasciato un'intervist ...

Zhang “Inter vincente la nostra missione, su strada giusta”

Vincere la sua missione e la strada intrapresa è quella giusta. Steven Zhang ha le idee chiare e la convinzione che il tempo darà ragione al suo progetto. Il 28enne presidente dell’Inter, in un’interv ...

Le nuove indiscrezioni di mercato spingono sempre di più Keita Balde verso la Sampdoria, il calciatore è sempre più vicino ai blucerchiati Il mercato della Sampdoria, fin qui sonnacchioso per quanto r ...Inter, Steven Zhang ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera durante la quale ha affrontato diversi argomenti, tra i quali il vertice con Conte Inter, Steven Zhang ha rilasciato un'intervist ...Vincere la sua missione e la strada intrapresa è quella giusta. Steven Zhang ha le idee chiare e la convinzione che il tempo darà ragione al suo progetto. Il 28enne presidente dell’Inter, in un’interv ...