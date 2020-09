“Vogliamo la verità” | l’appello dei genitori di Miriam | morta a 5 anni

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 17 settembre 2020)Laezza èil 17 ottobre 2019 durante una lezione di danza a soli 5, a Cardito in provincia di Napoli. A distanza di quasi un anno, ihanno sporto denuncia verso i medici, poiché ancora non hanno certezze sulle cause della morte della bambina. Sopratutto, credono chepotrebbe essere ancora viva se i medici dell’ospedale San Giovdi Dio di Frattamaggiore avessero indagato più a fondo sulla causa degli svenimenti della bambina, avvenuti nei mesi precedenti alla morte. La madre, Antonella Palladino, ha diffuso un appello video, con la speranza di arrivare a più persone possibili e ottenere la verità sulla morte della figlia. “Che arrivasse a quei medici che, in ospedale, mi hanno detto che ero fissata e ...