Torna libero l'ex giudice Francesco Bellomo (Di giovedì 17 settembre 2020) Torna libero l’ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo. Il gup del Tribunale di Bari Annachiara Mastrorilli ha accolto l’istanza dei difensori di Bellomo, sostituendo la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella meno afflittiva del divieto di avvicinamento. Lo ha deciso nell’ambito dell’udienza preliminare al termine della quale Bellomo è stato rinviato a giudizio per atti persecutori nei confronti di due donne, ex borsiste della sua Scuola di Formazione per la preparazione al concorso in magistratura ‘Diritto e Scienza’, alle quali avrebbe imposto anche dress code. Il processo inizierà il 3 dicembre 2020 dinanzi al Tribunale monocratico.Nell’ambito di questo procedimento, coordinato dal ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020)l’exdel Consiglio di Stato. Il gup del Tribunale di Bari Annachiara Mastrorilli ha accolto l’istanza dei difensori di, sostituendo la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella meno afflittiva del divieto di avvicinamento. Lo ha deciso nell’ambito dell’udienza preliminare al termine della qualeè stato rinviato a giudizio per atti persecutori nei confronti di due donne, ex borsiste della sua Scuola di Formazione per la preparazione al concorso in magistratura ‘Diritto e Scienza’, alle quali avrebbe imposto anche dress code. Il processo inizierà il 3 dicembre 2020 dinanzi al Tribunale monocratico.Nell’ambito di questo procedimento, coordinato dal ...

